Coronavirus: Pakistan, 5.834 casi in 24h

(ANSA) - ISLAMABAD, 11 GIU - I contagi da coronavirus accelerano in Pakistan superando la soglia dei 5.000 per il secondo giorno consecutivo: secondo i dati resi noti oggi dal ministero della Sanità, nel Paese sono stati registrati 5.834 nuovi casi nelle ultime 24 ore, un bilancio che porta il totale a quota 119.536. Allo stesso tempo, il numero dei decessi è salito a quota 2.356, 101 in più rispetto alle 24 ore precedenti.

Le province più colpite sono sempre il Punjab e il Sindh, rispettivamente con 45.463 e 43.790 casi.

Nelle ultime 24 ore sono guarite 2.083 persone, per un totale di 38.391 dall'inizio della pandemia. Ad oggi 1.681 pazienti sono in condizioni critiche (+63).