Bankitalia: accelerano prestiti ma differenze fra banche

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - I dati raccolti dalla Banca d'Italia evidenziano "un rapido miglioramento" dei tempi di effettiva erogazione dei crediti garantiti da parte delle banche rispetto alle domande dei clienti "ma confermano l'eterogeneità" fra i diversi istituti e "segnalano che essa non si sta per il momento attenuando" Lo ha detto il Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia Paolo Angelini in audizione alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche.