++ Borsa: Asia in profondo rosso con timori per Covid-19 ++

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Borsa asiatiche in profondo rosso sui timori per una seconda ondata di coronavirus dopo che negli Usa i casi di positività hanno superato quota due milioni e l'avanzata dell'epidemia in America Latina preoccupa profondamente l'Oms.Tokyo ha perso il 2,8%, Sydney il 3% e Seul l'1,4% mentre, sul finale di seduta, Hong Kong cede il 2%, Shanghai e Shenzhen l'1% Pesanti i future europei, con Milano giù del 2,2%, Francoforte del 2,1% e Londra dell'1,8%. A Wall Street, quelli sull'S&P perdono l'1,4%. (ANSA).