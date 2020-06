Sì Camera Giappone a budget 262 mln euro

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - La Camera dei Rappresentanti del Giappone, ha approvato il budget supplementare record di 31.900 miliardi di yen (262 miliardi di euro) per l'anno fiscale 2020 voluto dal governo per finanziare il sistema sanitario e la ripresa economica giapponese dopo la fase acuta dell'emergenza sanitaria del coronavirus. Lo scrive l'agenzia giapponese Kyodo, che ricorda che un primo budget record più o meno equivalente era già stato approvato il 30 aprile scorso.

Il provvedimento del governo di Shinzo Abe è stato approvato con larga maggioranza, riscuotendo il voto favorevole anche di vari partiti d'opposizione. Ora per l'approvazione definitiva per venerdì è atteso il voto della Camera dei Consiglieri, il senato.

I fondi a copertura saranno finanziati interamente con l'emissione di bond, che faranno gonfiare a dismisura il già pesantissimo debito pubblico nipponico.