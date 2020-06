Renzi, basta litigi al governo

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "Dare un voto al governo? I voti li danno i cittadini e arriveranno nel 2023, certo nel momento di massima tensione per l'emergenza Conte è stato bravo a rassicurare, sulla fase 2 i voti li daremo solo quando vedremo i risultati, ora dobbiamo dare una mano a tutti quelli che vogliono ripartire. Il governo deve smettere con litigi, e stavolta Iv non c'entra, e far partire subito le opere pubbliche". Così il leader Iv Matteo Renzi a Mattino 5.