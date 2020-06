Papa, basta lavoro minorile, è schiavitù

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 10 GIU - Il Papa ha lanciato un appello affinché si ponga fine alla piaga del lavoro minorile, "un fenomeno che priva i bambini e le bambine della loro infanzia". "Nell'attuale situazione di emergenza sanitaria, in diversi Paesi molti bambini e ragazzi sono costretti a lavori inadeguati alla loro età, per aiutare le proprie famiglie in condizioni di estrema povertà. In non pochi casi si tratta di forme di schiavitù e di reclusione", ha sottolineato nell'udienza generale. "Faccio appello alle istituzioni affinché pongano in essere ogni sforzo per proteggere i minori", ha aggiunto il pontefice sottolineando tuttavia che "tutti noi siamo responsabili di questo".