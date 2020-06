Meloni, candidata? Non nei prossimi mesi

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "Io di nuovo candidata sindaco di Roma? Mettiamola così, non nei prossimi mesi. Ma ciò non toglie che Roma merita un sindaco alla sua altezza. Quello che abbiamo visto negli ultimi anni non se lo merita". Lo afferma la leader di FdI Giorgia Meloni a "L'intervista" di Maurizio Costanzo, in onda domani sera su Canale 5.