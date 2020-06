Maddie: si indaga su complice orco

(ANSA) - BERLINO, 10 GIU - Potrebbe avere avuto un complice Christian Brueckner, il tedesco indagato per il caso di Maddie MacCain. Secondo quanto riferisce la Bild, che cita il Correjo de Magha, gli inquirenti ritengono che l'orco possa avere avuto una soffiata da un dipendente del complesso residenziale in cui trascorreva le ferie la famiglia inglese: questi gli avrebbe rivelato che i genitori sarebbero stati a cena con amici in un locale di tapas il 3 maggio, il che avrebbe semplificato il rapimento dell'appartamento dove era rimasta la bambina.