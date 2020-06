Floyd: tv, cancellato 'Cops'

(ANSA) - NEW YORK, 10 GIU - La serie 'Cops', il reality show che elogia la polizia mostrando i suoi inseguimenti e il blocco dei sospettati, è stato cancellato. La 33ma stagione doveva esordire su Paramount Network il prossimo 15 giugno. La decisione segue le manifestazioni per la morte di George Floyd.

"Cops non tornerà su Paramount Network e non abbiamo nessun piano attuale e futuro per un suo ritorno", afferma un portavoce di Paramount Network, secondo quanto riportato dai media americani.