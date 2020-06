Coronavirus: Mumbai supera Wuhan

(ANSA) - NEW DELHI, 10 GIU - L'India ha registrato nelle ultime 24 ore quasi diecimila nuovi casi di positività al Covid-19 (9.985), per un totale di 276.583 contagiati, con 7.745 morti: sono i dati forniti questa mattina dal Ministero della Sanità. Il paese diventa così il quinto più colpito al mondo. La sola Mumbai ha toccato i 51.100 casi,oltrepassando così il picco di Wuhan, la città cinese da dove è partito il contagio; il Maharasthra, lo stato di cui Mumbai è la capitale, è il più colpito di tutta l'India, con oltre 90.000 positivi.

Un esponente del ICMR, l'Istituto di Sanità indiano cui il governo ha affidato la gestione del contagio, ha dichiarato che sino a oggi, in tutta l'India, che conta oltre un miliardo 350 milioni di abitanti, i test effettuati sono poco più di 5 milioni.