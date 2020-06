Berlino riapre le frontiere Ue dal 16

(ANSA) - BERLINO, 10 GIU - La Germania toglierà i controlli alle frontiere nei confronti dei cittadini dell'Ue dal 16 giugno. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer, in conferenza stampa a Berlino. La decisione è stata presa oggi nel gabinetto di Angela Merkel. "Continueremo a monitorare lo sviluppo della situazione nei paesi vicini", ha spiegato il ministro, che darà ordine di ridurre i controlli progressivamente fino al 15 giugno. Per la Spagna i controlli nella circolazione aerea saranno continueranno fino al 21 giugno, per una questione di "reciprocità".