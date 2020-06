Scomparso Beniamino Gigli jr, nipote grande tenore

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Si è spento ieri a Roma all'età di 74 anni Beniamino Gigli Jr, nipote del celebre omonimo tenore recanatese conosciuto in tutto il mondo, di cui portava avanti testimonianza e ricordo, pediatra e generoso divulgatore della musica lirica. A darne la notizia, la famiglia.

Trentadue anni in corsia ospedaliera non avevano fatto dimenticare a Beniamino Gigli Jr le radici e il legame con la tradizione musicale famigliare, da sempre impegnato in numerose iniziative per il sostegno e la diffusione della cultura della musica lirica, offrendo opportunità di studio e lavoro a giovani cantanti di tutto il mondo. Nel 2007 aveva fondato l'Associazione Lirica Beniamino Gigli jr, di cui era presidente, con l'obiettivo, oltre che di mantenere viva la memoria del nonno, di offrire "la grande occasione" ai talenti più meritevoli. Nel gennaio del 2019 aveva presentato a Roma la prima edizione del Concorso Lirico Internazionale Gigli-Franci.

Le esequie si svolgeranno domani, mercoledì 10 giugno 2020, alle 11 presso il Pantheon a Piazza della Rotonda a Roma, nel rispetto delle misure di distanziamento e dei dispositivi di protezione previste dalle norme anti Covid 19. (ANSA).