Salvini, è meglio il voto

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - "A differenza di tutto il resto d'Europa che corre, noi non possiamo permetterci di avere una maggioranza che litiga su tutto, non sarebbe meglio dare la parola agli italiani che scelgono un parlamento che per cinque anni va avanti a governare? Lo dico per primo a Conte". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, alla trasmissione Aria Pulita su Italia 7 Gold.