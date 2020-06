Premio Strega Giovani a Daniele Mencarelli

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - E' Daniele Mencarelli con 'Tutto chiede salvezza' (Mondadori), il vincitore della settima edizione del Premio Strega Giovani. Con 64 preferenze su 344 voti espressi, è stato il libro più votato da una giuria di ragazze e ragazzi tra i 16 e i 18 anni provenienti da 58 scuole secondarie superiori distribuite in undici regioni italiane e tre città all'estero (Berlino, Bruxelles, Parigi). "Lo dedico a chiunque si trovi in un Tso in questo momento" ha detto Mencarelli, 45 anni, che nel suo romanzo racconta la storia di Daniele, 20 anni, sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio in seguito a una violenta esplosione di rabbia.

Il vincitore e' stato proclamato in apertura della diretta streaming dalla Sala del Tempio di Adriano per la votazione della cinquina, dal presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, collegato da remoto, rispettando la tradizione che negli anni precedenti ha visto svolgersi la cerimonia di proclamazione sempre a Palazzo Montecitorio.

Hanno concorso per il riconoscimento i dodici libri candidati al Premio Strega. Al secondo e al terzo posto si sono classificati Gianrico Carofiglio con 'La misura del tempo' (Einaudi), con 56 voti e di Jonathan Bazzi con 'Febbre' (Fandango), con 43 voti.

La terzina ottiene un voto valido per l'elezione dei finalisti alla LXXIV edizione del Premio Strega.

A causa della chiusura degli istituti scolastici, i giovani giurati hanno potuto incontrare gli autori attraverso una piattaforma online, ospiti dell'associazione di scrittrici e scrittori Piccoli Maestri.

Prima dell'annuncio del vincitore il Vice Direttore Generale di BPER Banca Stefano Rossetti ha assegnato il premio Teen! Un premio alla scrittura a Claudia Teti del Liceo Statale Terenzio Mamiani di Roma, autrice della miglior recensione. (ANSA).