Papa, Fondo per 'dignità lavoro' a Roma

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - "Come vescovo di Roma ho deciso di istituire nella diocesi il Fondo 'Gesù Divino Lavoratore', per richiamare la dignità del lavoro, con uno stanziamento iniziale di 1 milione di euro alla nostra Caritas diocesana". Nasce così, per volontà di Papa Francesco, un nuovo Fondo di sostegno pensato per sostenere le persone provate dalla crisi derivata dalla pandemia di coronavirus; in particolare, come scrive il Pontefice in una lettera al cardinale vicario Angelo De Donatis, "per coloro che rischiano di rimanere esclusi dalle tutele istituzionali". Il Papa lancia un appello alle istituzioni locali (Regione Lazio e Roma Capitale), ai sacerdoti e a tutti i romani affinché contribuiscano a quest'opera di solidarietà nei confronti di chi ha perso il lavoro. "Possa diventare l'occasione di una vera e propria alleanza per Roma", è l'auspicio di Papa Francesco.