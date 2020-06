Floyd: nuove marce negli Usa

(ANSA) - WASHINGTON, 9 GIU - A due settimane dall'uccisione di George Floyd per mano della polizia, nuove marce pacifiche di protesta sono in corso in alcune città americane, da Washington Dc a New York, da Chicago a Los Angeles. La partecipazione appare comunque inferiore a quella dei giorni scorsi.

Nella capitale, durante il weekend, i dimostranti hanno trasformato la nuova recinzione che circonda la Casa Bianca in un memorial, dedicato a Floyd e gli altri afroamericani vittime delle violenze della polizia, nonche' al movimento Black Lives Matter: foto, ritratti, cartelli con gli slogan della protesta.