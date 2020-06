Emma, Hell Raton, Agnelli e Mika giudici X Factor

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika sono i 4 giudici della nuova edizione di X Factor, il talent di Sky prodotto da Fremantle. Li ha annunciati Alessandro Cattelan nel corso della diretta di EPCC LIVE di questa sera .

Ospiti in studio con Cattelan e Mika in collegamento dall'estero hanno commentato la nuova avventura che li vedrà protagonisti dal prossimo settembre su Sky Uno e NOW TV. ''Un nuovo inizio, con una nuova formazione. Quattro artisti molto diversi, due ritorni in famiglia e due new entry, insieme con l'obiettivo di trovare i dodici giovani artisti, che durante le varie fasi di selezioni, si distingueranno per originalità, identità, passione e proposta musicale. Perché al centro dello show che sta per ripartire, in una fase di cambiamento epocale, quest'anno più che mai ci sono loro, i concorrenti, la loro musica, i loro sogni, i loro valori''. (ANSA).