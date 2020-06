Coronavirus: giustizia francese indaga

(ANSA) - PARIGI, 9 GIU - Il procuratore di Parigi, Remy Heitz, ha annunciato l'apertura di un'inchiesta preliminare sulla contestata gestione della crisi del Covid-19 in Francia.

Nel mirino soprattutto eventuali reati di "omicidio colposo" o "procurato rischio per la vita" dei cittadini.

L'inchiesta, ha precisato Heitz, è la risposta giudiziaria alle tante denunce ricevute dalla procura durante il periodo di lockdown e non mira a "responsabilità politiche o amministrative" ma "eventuali reati penali".