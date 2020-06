Borsa: Milano scende ancora (-2,2%)

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Continua a perdere la Borsa di Milano (-2,2%), in linea con gli altri principali Mercati europei. Con lo spread verso 179 tonfo per le banche, come Intesa (-5,1%), Unicredit (-5%), insieme a Mediobanca (-5,1%), Banca Mediolanum (-4,5% in asta di volatilità), Banco Bpm (-4,3%), Ubi (-4,2%) e Bper (-4,1% in asta di volatilità). Giù Generali (-2,7%). Male Fca (-4,5%) come il comparto in Europa.

Ripresa di Diasorin (+4%) dopo il crollo del giorno prima per lo stop del Tar all'accordo col San Matteo sui test sierologici.

(ANSA).