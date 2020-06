Di Maio,fondi Ue arrivino prima del 2021

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - "Credo che in queste ore si stia disegnando il futuro dell'Ue" con il Recovery fund su cui "l'Italia è attenta non solo a quanti soldi ma anche a quando arriveranno: non possiamo aspettare il 2021 per avere soldi che servono alle nostre aziende, alle nostre famiglie ai nostri giovani disoccupati". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un'intervista al Tg1.