Corte suprema indaga ex re Juan Carlos

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - La corte suprema spagnola ha aperto un'indagine sull'ex re Juan Carlos, parte di un'inchiesta sui contratti per la ferrovia ad alta velocità in Arabia Saudita accordati nel 2011 ad alcune società spagnole su cui pendono sospetti di corruzione. In particolare la massima corte dovrà stabilire se l'ex sovrano possa essere incluso nel caso nonostante fosse protetto da immunità fino all'abdicazione a favore del figlio Felipe nel giugno 2014.