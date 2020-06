Coronavirus, 65 vittime in ultime 24 ore

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - Sono 65 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto alle 53 di ieri. In Lombardia nell'ultima giornata se ne sono registrate 32, mentre ieri erano 21. I morti complessivi salgono così a 33.964. Lo ha reso noto la Protezione Civile, sottolineando che ci sono 11 regioni senza vittime. Ma torna a salire il dato giornaliero dei contagi da coronavirus, pari a 235.278, con un incremento rispetto a ieri di 280 casi, quando si era registrata una crescita di 197. Tuttavia sono saliti a 166.584 i guariti e i dimessi per il coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 747. Sono infine 283 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, 4 meno di ieri. Di questi, 107 sono in Lombardia, lo stesso numero di ieri.