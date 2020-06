Cleopatra donna moderna, podcast Alberto Angela la racconta

(ANSA) - TORINO, 08 GIU - "Cleopatra era una donna incredibilmente moderna, regina, madre, colta e multilingue. Era affascinante, ma non una 'mangia uomini', vittima del suo desiderio di affascinare come è stata disegnata talvolta forse solo perché era talmente tante cose da non riuscire ad incasellarla in un'immagine unica". Alberto Angela tratteggia così la regina egizia presentando in videoconferenza 'Cleopatra Donna e Regina', il nuovo podcast dall'8 giugno su Audible.it.

Tratto dal libro di Alberto Angela 'Cleopatra, la regina che sfidò Roma e conquistò l'eternità', edito da Harper Collins, a presentare il podcast c'erano anche Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, e Marco Azzani, country manager di Audible, società di Amazon leader nell'audio entertainment di qualità. "Cleopatra è una presenza forte nel nostro Museo anche se era greca - ha detto Greco -: abbiamo un busto riconducibile a lei ed è raffigurata in una stele di Callimaco col figlio Cesarione". "Ho visitato più vote il museo con Greco - ha detto Angela - ogni volta una suggestione diversa, che emozione pazzesca!". (ANSA).