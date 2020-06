Annuncia attacco a Islam, arrestato

(ANSA) - BERLINO, 8 GIU - Pianificava un attentato e aveva annunciato in una chat in Internet di voler fare molte vittime, nella comunità islamica: con questa accusa è stato arrestato in Germania un 21enne di estrema destra di Hildesheim, su mandato della procura di Celle.

Il giovane aveva citato nella conversazione l'attentato avvenuto in Nuova Zelanda, in una moschea nel 2019. Nella sua abitazione, sono state trovate armi e file con contenuti di destra radicale.