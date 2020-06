Musei: riapre il Cenacolo, visite contingentate

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Orari ridotti e presenze contingentate per garantire visite in sicurezza. A Milano martedì 9 giugno riapre le porte il Cenacolo Vinciano, ma per garantire "un percorso di visita in sicurezza che rispetti le indicazioni sul distanziamento fisico, la separazione dei flussi e tuteli la salute di visitatori e lavoratori, sono state introdotte modifiche nel percorso di visita e nelle modalità di accesso".

In questa prima fase sperimentale e di verifica sulla tenuta dei percorsi, viene sottolineato in una nota, gli accessi al Cenacolo sono ulteriormente contingentati: potranno entrare nel Refettorio solo 5 persone ogni 15 minuti.

Anche gli orari di apertura del Museo subiscono delle modifiche: martedì - venerdì ore 14.00-19.00 (ultimo ingresso 18.45) sabato e domenica ore 9-13.45 (ultimo ingresso 13.30).

"Si è voluto in ogni caso preservare la qualità dell'esperienza", commenta Emanuela Daffra, a capo della Direzione regionale Musei Lombardia, "mantenendone inalterati i tempi, offrendo così al visitatore, in cambio delle maggiori attenzioni richieste, il privilegio straordinario di una visita concentrata e silenziosa, nel corso della quale apprezzare la stratificazione storica del luogo e la potenza comunicativa del dipinto di Leonardo".

Le prenotazioni (obbligatorie) per il Museo del Cenacolo saranno attive da domani 8 giugno con tre possibili canali (in questa fase di avvio non si potranno acquistare i biglietti direttamente in biglietteria): - 1. On line sul sito di VIVATICKET; - 2. Tramite call center al numero Verde gratuito, da rete fissa: 800 990 084; numerazione a pagamento, da rete fissa o mobile: +39 02 92800360 - 3. scrivendo all'indirizzo gruppi@vivaticket.com Modalità, numero di visitatori ed orari , viene sottolineato, potranno subire variazioni dopo i monitoraggi previsti. (ANSA).