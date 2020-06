Floyd: verso taglio fondi a polizia Ny

(ANSA) - WASHINGTON, 7 GIU - Sulla scia delle proteste contro la polizia violenta e della campagna 'Defund the Police', il sindaco di New York Bill de Blasio ha promesso di tagliare una parte dei fondi destinati al New York Police Department e di destinarli ai servizi per i giovani e ai servizi sociali. Una mossa senza precedenti nella Grande Mela che - ha assicurato de Blasio - sarà attuata nel giro di tre settimane.

Il dipartimento di polizia newyorchese ha un budget annuale di 6 miliardi di dollari.