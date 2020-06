Accoltellato sul bus a Milano, è grave

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Un marocchino di 29 anni è stato accoltellato questo pomeriggio a Milano dopo una lite a bordo di un autobus. L'uomo è stato identificato grazie alla tessera di accesso a una mensa per poveri.

Secondo quanto riferito finora dai testimoni alla polizia, ci sarebbe stata una accesa discussione sul mezzo della linea 91 tra quattro stranieri. Non è stato però ancora chiarito se le coltellate siano state sferrate sul bus o una volta scesi all'angolo tra via Nazario Sauro e via Oldofredi. La Scientifica è sul posto per i rilievi mentre gli investigatori stanno accertando se ci siano immagini utili registrate dalle telecamere installate sul mezzo dell'Atm. Le condizioni del ferito restano gravissime.