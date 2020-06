Sudafrica lancia campagna 'Black Friday'

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - Il Sudafrica vestirà di nero ogni venerdì per l'omicidio di George Floyd, cittadino afroamericano ucciso da un agente di polizia bianco nella città statunitense di Minneapolis. È la campagna 'Black Friday', lanciata via Twitter dal presidente sudafricano Cyril Ramaphosa e dal suo partito Africa national congress (Anc) per manifestare solidarietà con le proteste scoppiate negli Usa dopo l'assassinio.

I sudafricani che aderiranno alla campagna si vestiranno di nero ogni venerdì per un periodo indefinito. Questa scelta metterà in evidenza anche la protesta contro il razzismo e le brutalità della polizia in Sudafrica.