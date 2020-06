Onward e gli altri, film da prima linea per tornare in sala

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - 'Onward - Oltre la magia', il film di animazione dai creatori di Toy Story 4, con i due fratelli elfi adolescenti che intraprendono una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esiste ancora un po' di magia sarà nelle sale italiane il 22 luglio distribuito da Disney. Sarà il titolo a lanciare il cuore oltre l'ostacolo Covid-19. "Un segnale molto importante" dice all'ANSA Luigi Lonigro, presidente della sezione distributori dell'Anica e direttore di 01 Distribution "a tutti gli altri distributori e agli esercenti". Non è ancora il titolo di svolta: sono i day and date internazionali a smuovere il mercato e per questo si spera in Tenet di Christopher Nolan e in Mulan, ma è comunque un bel passo in avanti. Intanto il ministro di beni culturali e turismo, Dario Franceschini ha firmato due decreti del valore complessivo di 120 milioni di euro per sostenere l'intera filiera cinematografica e audiovisiva italiana: 20 milioni per le sale, 100 per il tax credit. Ed è atteso un nuovo decreto migliorativo per lil ritorno in sala. La distribuzione cinematografica è dunque in attesa: la parola ricorrente è 'pending', termine che significa incertezza di data di uscita. "Ci vogliono almeno 50 giorni per non dire 60 per posizionare un film e questo lo abbiamo detto al ministero. Noi stiamo lavorando a questo punto non sul breve ma sul medio termine. Per ora insieme all'Onward di Disney un gruppo di film non inediti del tutto tenta di ricongiungersi al pubblico nel buio della sala o all'aperto di un'arena: una piccola pattuglia di coraggiosi da prima linea all'arrembaggio: Gli anni più belli di Gabriele Muccino (15 luglio), Non nascondermi di Giorgio Diritti (15 agosto in arena, 20 in sala) e poi ancora il film Oscar 1917, il 'vincitore' dei Nastri Il Traditore di Marco Bellocchio, il Pinocchio di Matteo Garrone, l'ultimo Men in black. Per i film-bazooka bisognerà aspettare. Quanto a Tre Piani di Moretti, siamo nelle mani di Nanni, "deciderà lui, è un grande autore e lo rispettiamo".

(ANSA).