Olanda, sospeso abbattimento visoni

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - Un giudice olandese ha ordinato la sospensione del previsto abbattimento di oltre 10.000 visoni in nove allevamenti per la produzione di pellicce nel Paese, che era stato deciso dal governo dopo che due operatori di altrettanti allevamenti avevano contratto il coronavirus dagli animali.

L'abbattimento dei visoni sarebbe dovuto cominciare oggi ma, secondo quanto riportano i media internazionali, il giudice ne ha ordinato la sospensione ieri sera in seguito ad un ricorso presentato da gruppi di animalisti. I visoni, quindi, sono salvi almeno fino a lunedì prossimo, giorno in cui si terrà l'udienza.

Questa settimana la ministra dell'Agricoltura Carola Schouten e quello della Sanità Hugo de Jonge avevano affermato che "il virus può continuare a circolare per un lungo periodo negli allevamenti di visoni e quindi può costituire un rischio per la salute pubblica e per la salute degli animali".