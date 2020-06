Francia, 'epidemia è sotto controllo'

(ANSA) - PARIGI, 5 GIU - La pandemia da Covid-19 è sotto "controllo" in Francia: è quanto dichiarato dal professor Jean-Francois Delfraissy, presidente del comitato scientifico di Parigi incaricato di contribuire alla lotta al coronavirus.

"Il virus - ha aggiunto a radio France Inter - continua a circolare, in particolare, in alcune regioni (…) ma circola a bassa velocità. Laddove avevamo all'incirca numerose decine di migliaia di casi, intorno agli 80.000 nuovi quotidiani a inizio marzo, prima del confinamento (del 17 marzo,ndr.), oggi riteniamo di averne intorno ai 1.000 all'incirca".