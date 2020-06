TV: Curon, la serie sovrannaturale in Altoadige

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Un supernatural drama in cui mistero, leggenda e realtà si fondono: Curon, la nuova serie originale italiana Netflix, ambientata in Alto Adige, è stata presenta oggi ufficialmente. Prodotta da Indiana Production, sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo dal 10 giugno. Anna è appena tornata a Curon, sua città natale, insieme ai suoi gemelli adolescenti, Mauro e Daria. Quando Anna (Valeria Bilello) madre di due gemelli scompare misteriosamente, a Curon luogo dal quale si era allontanata molto giovane, e dove era da poco rientrata, i ragazzi dovranno intraprendere un viaggio che li porterà a svelare i segreti che si celano dietro l'apparente tranquillità della cittadina e a trovarsi faccia a faccia con un lato della loro famiglia che non avevano mai visto prima- Ilaria Castiglioni - Manager serie originali italiane di Netflix ha evidenziato: "Siamo entusiasti per questo progetto, Curon e' il nostro primo supernatural drama in Italia. È uno show che parla di identità - e tutte le grandi storie parlano di identità - e la riflessione sull'identità e' il motore di tutte le narrazioni. Una grande storia,un luogo estremamente unico, la voglia di innovare e sperimentare insieme a voci nuove sono un po' gli elementi che hanno caratterizzato Curon e la nostra offerta di contenuti originali in Italia". Bilello ha sottolineato: "Le luci e le ombre di Anna, il mio personaggio, hanno a che fare con la stessa matrice, fatta di coraggio e determinazione, che nella prima parte della storia la portano via da Curon e nella seconda parte la riportano proprio in quel luogo". Nel cast oltre a Bilello Federico Russo (Mauro), Margherita Morchio (Daria), nel ruolo dei due figli, Luca Lionello (Thomas), Anna Ferzetti (Klara), Alessandro Tedeschi(Albert), Juju Di Domenico (Miki), Giulio Brizzi (Giulio), Max Malatesta (Ober) e Luca Castellano (Lukas). La serie è diretta da Fabio Mollo e Lyda Patitucci. La scrittura è affidata a Ezio Abbate come headwriter insieme agli autori Ivano Fachin, Giovanni Galassi, e Tommaso Matano (ANSA).