Coronavirus: Brasile supera Italia

(ANSA) - SAN PAOLO, 5 GIU - Sono 34.021 i morti per Covid-19 in Brasile, che scavalca l'Italia e si piazza al terzo posto per numero di vittime dopo Stati Uniti e Gran Bretagna. I morti registrati nelle ultime 24 ore sono 1.473, nuovo record, mentre i nuovi contagi sono stati 30.925, per un bilancio totale di 614.941. Lo rivela il ministero della Salute.