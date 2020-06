Ultima ora

(ANSA) - NEW YORK, 5 GIU - L'ex capo dello staff della Casa Bianca "John Kelly non sapeva che avrei licenziato James Mattis, e non sapeva della richiesta di una lettera di dimissioni.

Perché avrei dovuto dirglielo? Non era parte della mia cerchia ristretta, era esausto dal lavoro, e alla fine è scivolato nell'oscurità. Tutti voglio tornare per avere un po' di luci della ribalta". Lo twitta Donald Trump respingendo le critiche di Kelly che ha difeso l'ex capo del Pentagono Mattis dagli attacchi del tycoon. (ANSA).