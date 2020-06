(ANSA) - NEW YORK, 05 GIU - "Un processo affrettato ha portato alla pubblicazione", ha detto la portavoce del Times Eileen Murphy: "Di conseguenza esamineremo cambiamenti sia nel breve che nel lungo periodo per includere un rafforzamento delle nostre operazioni di controllo dei fatti e per ridurre il numero degli op-ed che pubblichiamo". L'articolo di Cotton aveva provocato una rivolta nella redazione del New York Times. Decine di giornalisti l'avevano criticato sui social media nonostante la politica del giornale imponga di non postare commenti di parte o prendere posizione sui fatti del giorno. Molti di loro avevano reagito con un post collettivo: "Pubblicare Cotton mette lo staff nero del New York Times in pericolo".(ANSA).