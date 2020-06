M5s, non incentivare auto fossili

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - "Il 37% degli italiani, secondo un sondaggio di Greenpeace, vuole che si punti sulla mobilità sostenibile. Una ragione in più per non puntare su forme di sostegno alle auto alimentate con carburanti fossili, che dovremo piuttosto lasciarci gradualmente alle spalle in favore di un trasporto pubblico efficiente e di veicoli per uso privato ecologici o a basse emissioni, come l'auto elettrica.

Incentivare invece il ricorso alle auto più inquinanti è anacronistico". Così i deputati M5S nelle commissioni Ambiente, Trasporti e Attività produttive criticano la proposta Pd.