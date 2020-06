Fase 3: Pd,creare regime fiscale per sud

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - "Costituire un regime fiscale e amministrativo speciale, che consenta il dimezzamento delle aliquote Ires e l'esenzione totale della tassazione su utili, dividendi, royalties e interessi, di qualunque natura, distribuiti agli azionisti dalle cd Holding, ossia da società di capitali di diritto Ue, che stabiliscano i propri insediamenti industriali o le proprie sedi societarie nelle aree qualificate Zes del Sud, durante i primi 7 anni dalla data di stabilimento, con possibilità di proroga per ulteriori 7 anni". Sono le misure proposte nel disegno di legge sottoscritto da tutti i deputati del Mezzogiorno del Pd e che ha tra i primi firmatari l'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan e il capogruppo in commissione Politiche europee Piero De Luca, che ne è il presentatore, per attrarre lo stabilimento di imprese e Holding nel nostro Paese.