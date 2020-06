Trump: 'Convention non sarà a Charlotte'

(ANSA) - NEW YORK, 3 GIU - Il partito repubblicano "è costretto a cercare un altro Stato per ospitare la convention del 2020", in calendario in agosto. Lo twitta Donald Trump criticando il governatore del North Carolina, Roy Cooper, che ha bocciato i piani del partito per una convention normale a Charlotte spiegando che l'unico modo per farla come previsto è adottare protocolli sanitari adeguati al coronavirus.