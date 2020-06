Mef: ordini record per Btp sindacato, a oltre 85mld

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Forti ordini per il Btp sindacato a 10 anni, con scadenza primo dicembre 2030, annunciato ieri dal Mef. Secondo quanto riferiscono fonti di mercato il book richieste registra oltre 85 miliardi di euro. Mps stima che il bond verrà collocato a un tasso di 12 punti base in aggiunta ai rendimenti di riferimento di 0,95 .Il mandato per il collocamento è stato dal Mef affidato a BNP Paribas, Citigroup, HSBC France, Monte dei Paschi di Siena, NatWest Markets e UniCredit. (ANSA).