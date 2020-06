De Blasio, coprifuoco Ny fino a domenica

(ANSA) - NEW YORK, 2 GIU - "Non tollereremo la violenza" sotto nessuna forma. Lo afferma il sindaco di New York, Bill de Blasio, chiedendo ai leader delle singole comunità di agire e contribuire al mantenimento della calma. De Blasio quindi annuncia che il coprifuoco in città durerà per il resto della settimana, fino a domenica 7 giugno: scatterà ogni sera alle 20.00 fino alle 5 del mattino successivo. L'estensione del coprifuoco decisa da De Blasio si intreccia con l'attesa riapertura di New York dopo il coronavirus. La data fissata per la riapertura è lunedì 8 giugno, il giorno successivo alla scadenza del coprifuoco. Annunciando la stretta serale dalle 20.00 alle 5 del mattino fino a domenica 7 giugno, De Blasio spiega come la decisione è dettata anche dalle necessità di contenere il coronavirus, la cui diffusione potrebbe essere facilitata dagli assembramenti. Il sindaco ha poi definito "inaccettabili" i saccheggi e le distruzioni causate dalle proteste sulle strade della città, anche nella Quinta strada.