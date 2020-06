Borsa: Europa corre con petrolio e fine lockdown

(ANSA) - MILANO, 02 GIU - Le Borse non si fanno spaventare dalle tensioni sociali che attraversano gli Stati Uniti e salgono ai massimi degli ultimi tre mesi, spinte dall'ottimismo per la fine del lockdown e delle nuove misure di stimlo.

Francoforte ha chiuso in rialzo del 3,75% a 12.021 punti, Parigi del 2,02% a 4.858 punti, Londra dello 0,89% a 6.220 punti e Milano del 2,42% a 18.971 punti. L'indice Stoxx Europe 600 è salito dell'1,6% mentre sugli scudi sono stati portati i titoli immobiliari, la tecnologia e i finanziari.

Nella prima parte della seduta era il settore energia a trainare gli indici, con il petrolio in rialzo (wti sopra 36 dollari e brent sopra 39 dollari) guardando al prossimo vertice dell'Opec+ che sta valutando la possibilità di prolungare gli attuali tagli della produzione per almeno un mese e fino ad un massimo di tre mesi. (ANSA).