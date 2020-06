Lavoro: Inps, da oggi domande emersione irregolari

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - E' attivo da oggi attivo il servizio per la presentazione delle istanze, da parte di datori di lavoro che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari così come previsto dal decreto Rilancio. Lo si legge sul sito dell'Inps. La regolarizzazione è circoscritta, secondo il decreto Rilancio, ai settori dell'agricoltura, della pesca, dell'assistenza alla persona e del lavoro domestici.

La domanda può essere presentata, esclusivamente in modalità telematica, tramite il servizio dedicato presente all'interno del portale dell'Istituto alla pagina www.inps.it, a decorrere dal 1° giugno 2020 e sino al 15 luglio 2020".. (ANSA).