Covid:233.197 contagiati,178 più di ieri

(ANSA) - ROMA, 1 GIU - Continua il calo dei contagiati per il coronavirus, secondo i dati della Protezione civile: oggi sono 233.197, con un incremento di 178 casi (dato più basso dal 26 febbraio). Ieri l'aumento era di 355. In Lombardia sono 50 in più (ieri 210), pari al 28% del totale. Sei regioni comunicano zero nuovi contagiati: Marche, Sicilia, Umbria, Molise, Calabria e Basilicata. I malati sono 41.367, 708 meno di ieri, quando il calo era stato di 1.616. Scende anche il numero delle vittime, che sono 60 contro le 75 di ieri. In Lombardia se ne contano 19, ieri erano 33. I morti complessivi salgono a 33.475. Nove regioni non registrano vittime: Veneto, Marche, Sicilia, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Salgono a 158.355 i guariti e i dimessi, con un incremento di 848. Domenica l'aumento era stato di 1.874. In terapia intensiva restano 424 pazienti, 11 meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono 6.099, con un calo di 288, in isolamento domiciliare sono 34.844, con un calo di 409.