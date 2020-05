Ue contro decisione Usa sull'Iran

(ANSA) - BRUXELLES, 30 MAG - "Ci rammarica profondamente la decisione degli Usa di mettere fine a tre esenzioni dalle sanzioni per tre progetti nucleari chiave in Iran dentro l'Accordo sul nucleare (Jcpoa). Questi progetti servono agli interessi di tutti sulla non proliferazione e forniscono alla comunità internazionale l'assicurazione che le attività nucleari iraniane siano sicure e a scopi di pace". Così in una nota congiunta il portavoce dell'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, e i ministri degli Esteri di Francia, Germania e Regno Unito.