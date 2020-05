Minneapolis, la Casa Bianca in lockdown

(ANSA) - WASHINGTON, 30 MAG - Alla Casa Bianca e' scattato il lockdown in seguito alla protesta di centinaia di manifestanti contro l'uccisione di George Floyd, l'afroamericano soffocato con un ginocchio da un agente bianco a Minneapolis. Lo riferisce la Cnn. Momenti di tensione quando un giovane bianco, per motivi ancora sconosciuti, e' stato portato via dagli agenti con la folla che reagiva inferocita.