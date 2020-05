Borsa: Europa parte in calo, vendite su auto

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - I listini in Europa sono tutti impostati al ribasso, come nelle attese. L'indice Cac-40 a Parigi cede in avvio lo 0,78% a quota 4.733 punti, a Londra il Ftse-100 si posiziona a quota 6.218 mentre a Francoforte il Dax cede l'1,12% a quota 11.649.

L'escalation delle tensioni Usa- Cina condiziona i mercati in attesa della preannunciata conferenza stampa del presidente Donald Trump. L'indice Stoxx Europe 600 cede lo 0,8%, sotto il peso delle vendite che colpiscono case automobilistiche, viaggi e banche. Renault perde il 4,7% dopo aver annunciato una piano per eliminare circa 15 mila posti di lavoro in tutto il mondo e ridurre la capacità produttiva di quasi un quinto. (ANSA).