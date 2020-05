Von der Leyen, rimodellaremo l'economia

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - "Il Recovery Plan è ispirato a sostenibilità e investimenti in salute e trasformazione digitale. Il tutto volto a ridurre le diseguaglianze. Non stiamo ricostruendo la nostra economia ma la stiamo rimodellando". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen durante il summit di alto livello dell'Onu che punta a sviluppare una risposta globale coordinata per mitigare l'impatto sociale ed economico del coronavirus. "Il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile è oggi più cruciale che mai", ha aggiunto. Parlando in precedenza, il commissario all'economia Paolo Gentiloni aveva spiegato che "Spetta a ciascun Paese stabilire quali sono le priorità, e alla Commissione verificare che siano coerenti con un disegno complessivo". Poi, rispondendo a una domanda su un possibile taglio delle tasse, ha affermato che "l'Italia farà le sue proposte e le valuteremo, ma è prematuro alzare bandierine su questo o quell'obiettivo".