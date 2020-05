Soldi a estero, sequestri per 3 mln

(ANSA) - TEMPIO PAUSANIA, 28 MAG - I finanzieri del comando provinciale di Sassari hanno eseguito questa mattina una serie di misure cautelari e di sequestri di beni per oltre 3milioni di euro. A portare ai provvedimenti odierni sono stati gli esiti dell'operazione "All Blacks", condotta dai militari del gruppo di Olbia sotto il coordinamento del procuratore di Tempio, Gregorio Capasso, e del sostituto procuratore Nadia La Femina.

Le accuse sono esterovestizione e frode fiscale internazionale tra la Costa Smeralda, Malta e gli Emirati Arabi. Ulteriori dettagli saranno forniti in mattinata nel corso di una conferenza stampa convocata dalla Procura, alle 12.