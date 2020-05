In piazza a Pristina per nuove elezioni

(ANSAmed) - PRISTINA, 28 MAG - Oltre duemila persone hanno manifestato oggi nel centro di Pristina per chiedere nuove elezioni e a sostegno del premier sfiduciato Albin Kurti. Il raduno, sotto la pioggia, si è svolto nel rispetto delle misure di prevenzione contro il contagio da coronavirus, con i dimostranti a distanza di sicurezza l'uno dall'altro. "Elezioni sì, ladri no", "Albin, Albin" hanno scandito i manifestanti, ai quali si è rivolto per un saluto il premier Kurti dal balcone del governo. La manifestazione si è svolta alla vigilia del verdetto col quale domani la Corte costituzionale si pronuncerà sulla legittimità del decreto col quale il presidente Hashim Thaci nelle scorse settimane ha affidato a Abdullah Hoti l'incarico di formare un nuovo governo.