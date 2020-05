Corruzione, indagine su Regio Torino

(ANSA) - TORINO, 28 MAG - Perquisizioni della guardia di finanza nell'ambito di una inchiesta sul Teatro Regio di Torino.

Le accuse per i 4 indagati sono di corruzione, turbativa d'asta e abuso d'ufficio. Coinvolte due società, una elvetica. Le perquisizioni sono in corso a Torino, Milano, Asti, Fermo e Ancona.

Secondo l'operazione Spartito, coordinata dal procuratore aggiunto Enrica Gabetta e il pm Elisa Buffa, esisteva un legame tra l'ex sovrintendente William Graziosi, indagato, e un'agenzia teatrale svizzera, che avrebbe visto crescere il fatturato in seguito alla scritturazione dei suoi artisti. Sono emerse anche presunte irregolarità per la conferma di Graziosi, poi non avvenuta, e nell'affidamento di incarichi a persone a lui vicine per il marketing del Teatro.